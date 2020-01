A confirmação de que os juízes Ivo Rosa Carlos Alexandre nem sequer concorreram para entrar nos tribunais da Relação consta (naturalmente, por omissão) num documento agora divulgado no site do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e assinado pelo vice-presidente do CSM, juiz conselheiro José Lameira. Em causa está o resultado provisório da 2º fase do 9º concurso curricular de acesso aos tribunais da Relação, onde foram admitidos 70 candidatos a juízes desembargadores e recusados outros 62.Até ao próximo dia 26, todos os candidatos poderão ainda reclamar para o CSM. Com ou sem reclamações, uma coisa já é certa: agora já não é só um juiz (Carlos Alexandre) que não quer concorrer aos tribunais da Relação, pois também Ivo Rosa insiste em manter-se no Tribunal Central de instrução Criminal (TCIC). Este último juiz está a tratar em exclusivo da instrução da Operação Marquês, processo no qual José Sócrates é um dos principais acusados pelo Ministério Público.A instrução da Operação Marquês ainda não tem fim à vista e essa poderá ser uma explicação para Ivo Rosa não se ter candidatado aos tribunais de 2ª instância (sendo que tinnha grandes hipóteses de entrar), pois o concurso em curso destina-se a colocar os juizes em setembro próximo. Na prática, ou Ivo Rosa julgará que não terá uma decisão sobre a instrução deste processo até ao final do verão ou então simplesmente não está interessado em sair do Ticão. Tal como sucede com Carlos Alexandre, que se mantém neste tribunal há cerca de 15 anos. E que não parece interessado em tornar-se juiz desembargador.