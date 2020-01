O corpo de um homem de 50 anos foi encontrado durante a tarde desta terça-feira, numa valeta junto a uma estrada em Vale de Maceira, Alcobaça.A PJ está no local a investigar.Segundo o que o CM conseguiu apurar, foi uma vizinha que deu o alerta para o desaparecimento do homem, uma vez que as luzes da habitação do homem estavam ligadas e este não era visto há alguns dias.Esta terça-feira, um popular alertou as autoridades para a presença de um cadáver que estava junto à estrada.Não há sinais visíveis de atropelamento. No entanto, as autoridades não descartam a possibilidade de crime, sabe o CM.