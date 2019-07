Além da queixa-crime, a IURD vai pedir ao Sindicato dos Jornalistas, à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social que avaliem a idoneidade profissional da direção editorial da TVI e de Alexandra Borges.



"No seu despacho de arquivamento, o Ministério Público foi claro ao afirmar que não detetou qualquer crime nos mais de 60 processos de adoção investigados, nem identificou qualquer rede de tráfico de crianças à data em que aquele estabelecimento [o lar] foi subsidiado e gerido pela IURD", frisa o comunicado da igreja.



Uma das mães declarou no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) que foi instruída pela TVI a dizer que nunca tinha autorizado a entrega dos filhos, indica o Expresso. A estação televisiva nega as alegações. Contra duas mães, o DIAP abriu um processo-crime por falsas declarações.

A Igreja Universal do Reino de Deus ( IURD ) vai apresentar uma queixa-crime contra Alexandra Borges, a jornalista da TVI responsável pelas reportagens "O Segredo dos Deuses". Em comunicado, a IURD acusa a jornalista: "mesmo antes da emissão do primeiro programa, fez a participação ao Ministério Público, que levou à abertura do respetivo inquérito".Nas reportagens "O Segredo dos Deuses", a IURD foi ligada ao rapto e tráfico de crianças nascidas em Portugal, através de um lar em Lisboa na década de 1990.