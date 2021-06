Irmão do presidente da Global Media é militante do Chega

No fim do mês passado, o então vice-presidente do Chega!, Nuno Afonso, publicou no seu canal de YouTube um vídeo com o título "A Masmorra do Bloco". Em pouco mais de quatro minutos filmados na Assembleia da República, o dirigente partidário atirou à influência do Bloco de Esquerda (BE) nos media, em particular num grupo de media: a Global, dona do DN, JN e TSF.



O vídeo foi divulgado na véspera da audição parlamentar do novo dono e presidente do conselho de administração da Global, Marco Galinha, ser ouvido no Parlamento. Defendendo as decisões da administração contra o "bullying" do BE, Afonso citou vários números não públicos sobre o negócio da Global.

"O [Bloco] tem carradas de avençados nos grupos de comunicação social, incluindo na Global Media, e é por isso que estão preocupados [com a entrada de Marco Galinha]", afirmou. "O grupo Global Media despendia meio milhão de euros mensais em avenças, esse número foi reduzido por uma questão de investimento – é um grupo privado, quiseram fazer assim e conseguiram reduzir para 300 mil euros", juntou.