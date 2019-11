Gatinhos: Ministério Público arquiva processo por difamação

O Ministério Público de Coimbra decidiu arquivar a queixa-crime por delito contra a honra apresentada por uma médica veterinária contra utilizadores da rede social Facebook que a criticaram devido à esterilização de gatos recém-nascidos. A única exceção foi uma arguida que o MP considerou ter excedido "inequivocamente os limites da liberdade de expressão", devido à "violência" das expressões que usou, ao facto de ter partilhado sucessivamente o tema e de ter "formulado ataques verdadeiramente pessoais" – tendo incorrido no crime de injúria e de gravações e fotografias ilícitas. Ainda assim, como não tem antecedentes criminais, o Ministério Público também defendeu a suspensão do processo.

O caso, revelado pela SÁBADO em junho de 2018, teve origem numa publicação do Cãofraria dos Bichos, em Poiares, dirigido pela diretora clínica Cristiana Lima, em que o centro veterinário relatava mais um dia de esterilizações de gatos de rua, uma prática polémica que não recolhe unanimidade. Aliás, essa mesma notícia acabou por ser usada por uma das arguidas no processo, para citar o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, que explicou à SÁBADO que fazer esterilização antes das seis semanas "não é aconselhável".

"Os animais em Portugal não têm sorte. As pessoas que se dizem gostar delas são as primeiras a não respeitá-los e a matá-los. Eu chamo a isto a loucura da esterilização", escreveu uma utilizadora crítica na altura, tendo uma resposta pronta do centro: "Eu se fosse a si guardava energias para o tribunal, local onde daqui para a frente travaremos conversa. Isto aqui já foi longe demais", respondeu a página do Cãofraria.





No despacho, a que a SÁBADO teve acesso, o Ministério Público diz que "não basta que alguém se sinta atingido na sua honra – na perspetiva interior/exterior – para que a ofensa exista". Além disso, considera, "não pode confundir-se a injúria com a indelicadeza, com a falta de polidez, com a grosseria", comportamentos que revelam "falta de educação". "Uma conduta pode ser censurável em termos éticos, de relação, até profissionais, e não ser censurável em termos penais, pois que não integra a tipicidade de qualquer crime, designadamente do crime contra a honra", lê-se ainda.

Para o Ministério Público, a queixosa sabia que o tema em causa era polémico e que a publicação no Facebook "era suscetível de críticas mais ou menos ferozes", que poderia eliminar da sua página, além de também poder bloquear as pessoas em causa ou restringir as políticas de privacidade relativas ao referente post. Recorda-se, no despacho, que especialmente através das redes sociais, o s visados podem exercer "sem dificuldade" o direito de resposta, "expondo o seu ponto de vista quer contra o conteúdo e alcance da crítica que lhes é dirigida, quer contra a forma indelicada ou mesmo grosseira assumida por essa mesma crítica, que é ainda digna de proteção mesmo que seja perturbante, chocante, inquietante ou ofensiva em medida socialmente aceitável".

Deste modo, o Ministério Público concluiu que as arguidas, "ainda que por vezes de forma indecorosa, limitaram-se a manifestar a sua repulsa" pelas referidas práticas médico-veterinárias, com base no bem-estar animal e "tendo fundamentos sérios para, em boa-fé, reputar como verdadeiros e corretos alguns dos juízos de valor que formularam" sobre a queixosa.