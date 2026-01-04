IPMA alarga aviso amarelo para frio a nove distritos e prolonga-o até quarta-feira

A Direção-Geral da Saúde alerta que "quando a temperatura desce o risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes aumenta".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou para nove os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio, que foi prolongado até quarta-feira, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.



Aviso amarelo para frio prolonga-se até quarta-feira NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA

Segundo informação atualizada do IPMA, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre entre as 00:00 de segunda-feira e as 09:00 de quarta-feira, bem como Évora, Beja e Faro entre as 00:00 de terça-feira e as 09:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta, numa nota publicada no seu 'site', que "quando a temperatura desce o risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes aumenta".

Para se proteger dos efeitos negativos do frio na saúde, a DGS deixa várias recomendações à população, como evitar mudanças bruscas de temperatura, vestir roupa por camadas, proteger as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usar calçado antiderrapante para evitar quedas.

Manter a pele hidratada, sobretudo a cara, mãos e lábios, beber água e bebidas quentes e comer sopa são outras das indicações, para que a população se mantenha hidratada e quente.

Em casa, deve evitar-se estar mais de uma hora seguida sentado, para reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde e ajudar a manter o corpo aquecido.

A DGS aconselha ainda a população a fazer "refeições mais frequentes, encurtando as horas entre elas", e a aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, como, por exemplo, frutos e hortícolas, pois contribuem para reduzir o aparecimento de infeções.

Por outro lado, deve evitar-se o consumo de alimentos fritos, com muita gordura ou açúcar.

A DGS pede ainda especial atenção aos mais vulneráveis: "crianças pequenas, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre ou pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo".

Aconselha igualmente a população a planear com antecedência e confirmar se tem medicamentos e alimentos suficientes, caso seja mais difícil sair de casa, e, para os que não podem sair de casa, recomenda que identifiquem outras pessoas que os consigam ajudar a ir buscar alimentos e medicamentos.

No exterior, por causa do frio, deve-se evitar esforços físicos.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo entre as 12:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira, devido à agitação marítima, prevendo ondas de norte/nordeste entre quatro e 4,5 metros.

O arquipélago da Madeira está a ser afetado desde quarta-feira pela depressão Francis, caracterizada por chuva, agitação marítima e ventos fortes, o que tem motivado vários avisos amarelos e laranja, o segundo nível mais grave.