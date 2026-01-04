Sábado – Pense por si

04 de janeiro de 2026 às 15:15

4.500 pessoas enfrentaram o frio para o tradicional mergulho de Ano Novo nas águas agitadas do Mar do Norte

Com fatos de banho coloridos, cerca de 4.500 pessoas reuniram-se na costa da Bélgica, no sábado, para o tradicional mergulho de Ano Novo no Mar do Norte.

