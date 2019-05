Infraestruturas de Portugal (IP) avisou o Governo de que, "qualquer alteração ao roteiro de manutenção em vigor" poderia resultar "diretamente numa maior afetação de recursos humanos internos" e, por consequente, "num desfoque de outras atividades mais relevantes para a segurança do sistema".

O alerta está presente no anexo de um relatório do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários (GPIAAF), consultado pelo Público, sobre o descarrilamento de um comboio na Linha do Douro, a 15 de janeiro de 2017, onde a empresa se queixa de "restrições de contratação de recursos humanos impostas pela tutela".

De acordo com o jornal, as conclusões da investigação em causa apontaram para falhas humanas, organizacionais e técnicas. O GPIAAF refere que os ferroviários em serviço na Estação da Livração, perto de Marco de Canaveses, cometeram falhas operacionais e foram a causa direta para o descarrilamento mas acrescenta que "a existência de fissuras" num aparelho que realiza a mudança de via "também foi um incontestável fator casual para o acidente, recomendando à IP que aprofunde a manutenção do material.



Em resposta, a Infraestruturas de Portugal assumiu que não tinha recursos para tal e considerou que "o sistema não apresenta risco significativo que obrigue à revisão imediata dos procedimentos de inspeção atuais", dizendo também que a mesma revisão "tem de ser acompanhada do respetivo reforço de meios e recursos, cuja autorização não depende da IP" - remetendo as culpas para a tutela do Ministério das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, que sucedeu a Pedro Marques.