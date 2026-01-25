Intercetado ao largo dos Açores semissubsmersível com 300 fardos de cocaína

A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro tripulantes estrangeiros.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Uma embarcação semissubmersível que transportava 300 fardos de cocaína foi intercetada, nos últimos dias, ao largo dos Açores, anunciou este domingo a Polícia Judiciária (PJ), que atuou conjuntamente com a Marinha e a Força Aérea.



PJ atuou conjuntamente com a Marinha e a Força Aérea DR

"A interceção do semissubmersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas", refere, em comunicado, a PJ.

A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro tripulantes estrangeiros.

A operação de combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, apelidada de "Adamastor", contou ainda com a "estreita colaboração e articulação" da PJ com as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido, no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial).

"A investigação prossegue a cargo da PJ, em articulação com autoridades parceiras de outros países, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Comarca dos Açores", conclui a força policial.