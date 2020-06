Inspetor alemão envolvido no caso admite que Maddie está morta

Um inspetor alemão da agência alemã de investigação criminal BKA indicou esta quarta-feira que acredita que Madeleine McCann está morta e que o autor do homicídio é o homem de nacionalidade alemã que viveu em Portugal e foi identificado como principal suspeito da investigação.

"A nossa investigação leva-nos a crer que a criança está morta e que este homem a matou", afirmou Christian Hoppe em entrevista à ZDF num programa sobre casos criminais não resolvidos.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária portuguesa, o suspeito é um homem de nacionalidade alemã com 43 anos de idade, antecedentes criminais e viveu em Portugal entre 1996 e 2007, precisamente o ano de desaparecimento da criança inglesa que tinha na altura 4 anos.

De acordo com o mesmo inspetor alemão, o suspeito tem cadastro por crimes sexuais contra menores do sexo feminino e tráfico de droga e tornou-se suspeito devido a um telefonema realizado na zona da Praia da Luz na noite do desaparecimento de Maddie. O comunicado da PJ confirma que este está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, enquanto autoridades britânicas referiram a existência do telefonema realizado perto do local do desaparecimento.

Hoppe indica ainda que as primeiras informações sobre este suspeito surgiram em 2013 e que, em 2017, surgiram novas informações, mas que, na altura, não eram suficientes. Para o detetive, o caso começou "como um assalto a uma residência que mudou para um crime sexual" por Maddie estar sozinha no apartamento da Praia da Luz.

No entanto, indica Hoppe, as autoridades germânicas estão a tratar o caso como um homicídio e não foram encontrados motivos sexuais para o alegado crime. A BKA refere ainda que existem indícios de que outras pessoas possam estar relacionadas com o crime e ter estado no local onde o corpo foi deixado.