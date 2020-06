Os números de telemóvel que podem levar aos suspeitos do desaparecimento de Maddie

A polícia britânica responsável para investigação do desaparecimento de Madeleine McCann identificou dois números de telemóveis, um deles utilizado pelo suspeito de nacionalidade alemã que terá estado envolvido no desaparecimento da criança inglesa de quatro anos na Praia da Luz, no Algarve.

De acordo com a Metropolitan Police, um dos números (+351 912 730 680) terá sido utilizado pelo suspeito, que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e 20h02 de 3 de Maio na zona da Praia da Luz - precisamente o dia do desaparecimento de Maddie. O outro número (+351 916 510 683) foi o que iniciou o telefonema e é encarado pelas autoridades britânicas como uma "testemunha altamente significativa".

A polícia britânica pede ainda a quem reconhecer estes números que contacte as autoridades, existindo uma recompensa de 22,4 mil euros para quem tenha informações importantes à investigação.

Ainda como informações relevantes para a investigação, as autoridades inglesas diz ter identificado uma caravana branca de marca Volskwagen, com matrícula portuguesa, que o suspeito de nacionalidade alemã usou para viver e ainda um outro automóvel, da marca Jaguar e com matrícula alemã, a que teria acesso.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



? | DCI Cranwell appeals for public assistance — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020

"O suspeito teve acesso a esta carrinha pelo menos desde Abril de 2007 até algures depois de Maio de 2007. Foi usado na área da Praia da Luz e à volta dela", indica a Metropolitan Police em comunicado, acrescentando que o suspeito poderá ter vivido nela durante dias, "possivelmente semanas" e que poderia estar a usá-la no dia de desaparecimento de Maddie.

O outro carro, de marca Jaguar, circulou na zona da Praia da Luz entre 2006 e 2007 e foi vendido pelo suspeito para o nome de outra pessoa na Alemanha no dia seguinte ao desaparecimento de Maddie. O carro, no entanto, terá continuado em Portugal, com a Scotland Yard a questionar sobre informações que levem à reconstituição de onde esteve o carro na primavera e verão de 2007. Os dois veículos foram entretanto apreendidos pelas autoridades alemãs.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o suspeito de nacionalidade alemã identificado esta quarta-feira tem 43 anos de idade, antecedentes criminais e viveu em Portugal entre 1996 e 2007, estando atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha.