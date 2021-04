Levámos um Sócrates de cartão a "passear" e choveram pedidos de empréstimos e críticas

Ese tivesse a oportunidade de estar frente a frente com José Sócrates para dizer tudo o que lhe vai na alma? Maria Alexandrina, 77 anos e feirante na Malveira, não tem dúvidas sobre o que lhe diria: "Foi o maior ladrão que por cá apareceu." Estas palavras não foram dirigidas ao antigo governante em carne e osso, mas sim a uma representação em cartão e tamanho quase real.



Em 2010, quando não havia uma pandemia, o caso Marquês era uma miragem e Sócrates era primeiro-ministro e vencedor do concurso "Sexy Platina", a SÁBADO saiu à rua com um boneco de cartão em que figurava o então chefe do Governo. Levou-o ao Bairro Alto, à praia e a andar de metro para apurar a opinião popular sobre o já então divisivo "animal feroz da política", pondo os cidadãos frente a frente com uma versão "mansa". As opiniões dividiam-se entre os que o adoravam e os que viam nele um "mentiroso, aldrabão e vigarista".





Os tempos são outros e a Covid-19 impede que, passados 11 anos, se possa levar a imagem do ex-primeiro-ministro a uma noite de copos. Mas as feiras já reabriram, o abrandar da pandemia permite passeios à beira-mar e uma nesga de sol convidou os lisboetas a passear. Uma semana depois de ter sido conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, levámos Sócrates (de cor já desbotada pelos anos) a passear de novo.