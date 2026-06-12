Influencers que violaram e filmaram menor em Loures condenados a 7 e 8 anos de prisão efetiva

Os quatro influencers foram condenados a penas efetivas de prisão. Terão ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima.

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O Tribunal de Loures condenou a penas de prisão efetiva os quatro influencers acusados de violar e agredir uma rapariga menor. Dois foram condenados a sete anos e meio e os outros dois a oito anos. Os quatro terão ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima.



Justiça AP

Três dos jovens ficam em prisão preventiva a aguardar o resultado de um eventual recurso. O magistrado considerou que há perigo de fuga porque têm familiares no estrangeiro e também perigo de contactos com a vítima caso ficassem em liberdade.

Os dois condenados a sete anos e meio de prisão foram condenados pela prática de dois crimes de violação agravados e 27 crimes de pornografia de menores. Os condenados a oito anos foram condenados por dois crimes de violação agravados, 27 crimes de pornografia de menores e três crimes de ofensa à integridade física.