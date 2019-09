O Infarmed recusou tratamentos inovadores contra o cancro a doentes em risco de vida, denuncia a Ordem dos Médicos. O Serviço Nacional de Saúde justificou ao jornal Expresso que estas decisões são motivadas por o perigo não ser imediato para a saúde dos pacientes. Muitos dos doentes estão a recorrer aos privados.Segundo o jornal semanário, estes medicamentos inovadores capazes de melhorar a evolução de cancros da mama, pulmão, próstata ou melanoma estão a ser recusados porque os peritos do Infarmed entendem que na fase inicial não há "risco imediato de vida" mas apenas "risco de vida" e o tratamento só é autorizado a partir do momento em que já existem metástases. A denúncia é feita pelo Colégio de Oncologia numa carta enviada à Ordem dos Médicos.Nessa missiva, os médicos oncologistas acusam o Infarmed de ameaçar a sobrevivência de centenas de doentes por recusarem "o acesso a medicação com efeito comprovado na diminuição de recidiva ou no aumento da probabilidade de sobrevivência".