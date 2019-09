Detido suspeito de matar jovem à facada em Oeiras

Foi detido o homem suspeito de matar um jovem, de 26 anos, à facada esta sexta-feira de manhã em Oeiras.





O crime ocorreu cerca das 07h50 junto a um posto de abastecimento de combustíveis e um restaurante de 'fast-food', na Rua José Diogo da Silva. A vítima esteve envolvida em desacatos com um outro grupo, que fugiu do local após ter atingido a vítima com facadas. Um dos suspeitos já tinha sido detido pela PSP. O outro, um homem de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) este sábado.

De acordo com um comunicado da PJ, o detido vai ser presente este sábado a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas.



Aquando chamados ao local da ocorrência, o INEM e os Bombeiros ainda procederam a manobras de reanimação, no entanto o homem, que foi golpeado no tórax, acabou por morrer no local.



Um outro homem, de 22 anos, ficou ferido com gravidade, depois de ter sido agredido com uma facada na cabeça. Foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier e o CM sabe que se encontra estável e em observação.



O crime terá ocorrido devido a um ajuste de contas. De acordo com a PSP, os desacatos entre os agressores e as vítimas tiveram início num estabelecimento de diversão noturna, em Lisboa.