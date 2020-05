Foco de Covid-19 num lar em Queluz. 32 utentes estão infetados

A diretora-geral da Saúde anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que há um lar em Queluz onde seis funcionários e 32 utentes estão infetados com Covid-19. "Há uma intervenção em curso neste lar, quer por parte das entidades gestoras do lar, quer por parte das autoridades de saúde".Questionada sobre a situação no Bairro da Jamaica, Graça Freitas afirmou que "genericamente" a situação em Lisboa e Vale do Tejo "mantém-se estável". Quanto àquele bairro, no Seixal, a diretora-geral da Saúde afirmou que a situação "é estável e começa até a ter recuperados". Confirmou ainda o encerramento de cafés, pedido pela ARS local: "Juntavam-se muitas pessoas nesses locais".

Sobre a situação na Azambuja, Graça Freitas explicou que foram testados 833 trabalhadores do centro de produção da Sonae, com 175 resultados positivos. "São pessoas jovens, saudáveis, assintomáticos ou com sintomas muito ligeiros. Vão fazer a sua recuperação em casa", disse, ressalvando que existe um caso de um infetado jovem, mas com fatores de risco.



O número de mortes em Portugal devido à pandemia de Covid-19 aumentou esta quinta-feira para 1.369, registando-se mais 13 óbitos nas últimas 24 horas. Os casos confirmados chegaram aos 31.596, com uma subida de 304 relativamente ao dia anterior.