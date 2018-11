Consórcio Internacional de Jornalistas diz que falhas na regulação dos aparelhos médicos já mataram milhares de pessoas em todo o mundo.

A Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde garante que, em Portugal, "são muito raros os problemas reportados" relativamente a possíveis falhadas de segurança em aparelhos médicos como pacemakers, implantes mamários ou próteses, que foi denunciada pelo do Consórcio Internacional de Jornalistas. Publicada em vários jornais como o The Guardian, a investigação revela que os dispositivos médicos causam milhares de vítimas em todo o mundo, devido a falhas na supervisão das entidades reguladoras.



A autoridade do medicamento, em declarações ao Público, garantiu que "está atenta, como toda a rede europeia de vigilância de dispositivos médicos, aos problemas que ocorrem noutros países". O porta-voz da Infarmed acrescentou, ainda, que "em Portugal o panorama tem sido muito tranquilo". "Na realidade portuguesa, são muito raros os problemas reportados", assegurou a mesma fonte, recordando, porém, que "os dispositivos médicos implantáveis enquadram-s na classe mais alta de perigosidade". Os mesmo são colocados em pessoas cujo estado de saúde é grave e, como tal, "é expectável" que "possam surgir problemas".



Só nos EUA, de acordo com a investigação do consórcio, implantes defeituosos terá causado mais de 83 mil mortos só na última década e mais de 1.7 milhões de pessoas terão tido diversos problemas provocados pela mesma origem. No Reino Unido, entre 2015 e 2018, os reguladores receberam mais de 60 mil denúncias relacionadas com aparelhos com defeitos.



Na origem destes problemas estarão falhas na supervisão - dezenas de países não têm regulação própria e confiam nas autoridades norte-americana e europeias. Uma decisão que pode sair cara. O consórcio, baseado em milhares de documentos, revela que muitos dos aparelhos são aprovados à pressa pelos reguladores dos EUA. Além disso, os aparelhos defeituoso não são retirados dos hospitais com a velocidade necessária, acabando por ser colocados nos doentes. No Tennessee, EUA, uma família avançou com um processo judicial devido a um problema com um pacemaker. O aparelho, já retirado do mercado, tinha problemas na bateria e não produzia os choques necessários para manter os batimentos cardíacos.