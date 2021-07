Inês Lobo, a sucessora de Manuel Salgado

A arquiteta Inês Lobo será a número dois de Medina. Não é uma desconhecida na pasta do Urbanismo: foi escolhida por Salgado para fazer parte de uma bolsa para construir casas de renda acessível sem concurso público e desenhou um projeto que quer revolucionar a Colina de Santana.

Se Fernando Medina voltar a ganhar a Câmara de Lisboa, Inês Lobo ficará com o pelouro do Urbanismo. Segundo o Público, a arquiteta de 55 anos, será a número dois da lista de Medina nas autárquicas. Mas já estava desde 2020 a trabalhar muito perto com a autarquia, através da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) comandada por Manuel Salgado.

Para ter "resultados mais rápidos" e "responder a esta situação de emergência habitacional", a SRU escolheu – por concurso – 20 ateliês de arquitetura para fazer parte de uma bolsa à qual pode recorrer para construir casas para o Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa sem ter de recorrer a concurso. O gabinete de Inês Lobo foi um dos escolhidos.

Para selecionar estes arquitetos, os critérios de escolha foram – como explicou na altura ao Público a vogal da SRU Inês Ucha – o preço por hora cobrado (sendo que a base eram os 60 euros/hora) e a experiência dos técnicos envolvidos.