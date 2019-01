Observatório Técnico Independente coloca de parte a existência de um comando único dos bombeiros e apela a que a remodelação da Proteção Civil não coloque (outra vez) o combate aos incêndios em causa.

O Observatório Técnico Independente, liderado por Francisco Castro Rego, entregou a sua avaliação do sistema nacional de proteção civil no combate aos incêndios rurais. Ao longo de 114 páginas divulgadas no site do Parlamento, os peritos pedem "sinergias" entre os vários elementos que compõem a Proteção Civil e que o Governo garanta que a remodelação da ANPC não ponha em causa o combate aos incêndios em 2019.



Em Abril de 2017, o Governo mudou metade do comando da ANPC, o que foi visto como um motivo de descoordenação no combate aos incêndios nesse ano (em que ardeu Pedrógão Grande e se deram os fogos de Outubro). Neste relatório, os peritos pedem que a remodelação decidida com a nova lei orgânica - acaba com os comandos distritais de operações e socorro (CDOS) - fique concluída de modo a não perturbar a luta contra os incêndios em 2019. As saídas da ANPC também são criticadas: "a ANPC deveria realizar um maior esforço para formar, qualificar e manter os seus quadros, dado que não é fácil encontrar pessoas com as qualificações e experiência requeridas para o exercício destes cargos, ponderando a conveniência de substituir ou manter em serviço pessoas com provas dadas, para assegurar a estabilidade do sistema; por outro lado deveria de dispor de critérios muito exigentes para a escolha e nomeação de novos Comandantes".



São necessárias "sinergias" na AGIF, não a "canibalização"

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) não convence o Observatório Técnico Independente. Este organismo deve coordenar todas as peças do sistema de proteção civil, mas pode causar interferências por retirar recursos humanos necessários a outras entidades.



"Na orgânica proposta para a AGIF, recentemente publicada, constatamos a necessidade de recrutamento de cerca de 90 técnicos, entre peritos e coordenadores a diferentes níveis, pelo que revelamos alguma preocupação por se correrem riscos de alguma canibalização do sistema, atendendo que este processo acaba por interferir com outras entidades diretamente envolvidas e com menos possibilidade de atração de técnicos", indica o Observatório. Portugal não produziu técnicos suficientes para assumirem funções nas outras instituições da proteção civil, e também na AGIF. Por isso, pede que sejam promovidas "sinergias" entre os agentes.



Comando único dos bombeiros posto de parte

Os bombeiros profissionais estiveram em greve duas semanas entre Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019 e amanhã, o Ministro da Administração Interna reúne com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Neste relatório, os peritos pedem uma maior articulação entre a ANPC, as associações humanitárias de bombeiros e a Liga dos Bombeiros Portugueses, mas não concordam com a ideia de um comando próprio destes últimos operacionais: deverá continuar sempre a ANPC a assegurar entre todos os agentes da Proteção Civil a necessária cadeia de comando, e "aplica-se sempre o comando único".



Ainda sobre os bombeiros, é sugerida a criação de "um programa nacional de promoção e incentivo ao voluntariado nos corpos de bombeiros voluntários" e que bombeiro "seja considerada uma profissão de risco". O Observatório recomenda ainda que sejam ainda celebrados contratos de desenvolvimento, que se destinam à prevenção e reação a acidentes e ao funcionamento de equipas de intervenção permanente, entre o Estado central e os municípios com corpos de bombeiros próprios.



O Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência deve ainda ser presidido pelo presidente da ANPC (o general Mourato Nunes), indicam os peritos.



IPMA aconselhado a mudar avaliação de risco de incêndio florestal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) usa um índice para determinar o risco de incêndio florestal (RCM), que deve ser abandonado. "As restrições ao uso do fogo e atividades de pré-supressão de incêndios devem ser ditadas exclusivamente pelas condições pirometeorológicas. Combinar o índice FWI [Forest fire Weather Index] com informação estrutural resulta num produto híbrido, subjetivo e de difícil interpretação, que pode subestimar o nível de prontidão necessário por parte dos meios de vigilância e primeira intervenção. É portanto recomendado o abandono do índice RCM", sugere o relatório.



A atual localização das estações meteorológicas também é criticada, e é sugerida a sua recolocação "de forma a que sejam representativas das condições verificadas nos espaços florestais nacionais".



Instituto das Florestas chamado a intervir mais

O Observatório Técnico considera que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) deveria ter uma atitude mais interventiva e ativa "junto da população e da Organização dos Produtores Florestais", e não só reativa, depois de os territórios arderem.



Quanto à defesa da floresta contra os incêndios, a ICNF deve assumir mais responsabilidades quanto à interpretação atempada dos riscos de incêndio e de emissão de avisos à população em consonância com a ANPC; à definição dos riscos de incêndio, à elaboração da cartografia atualizada acerca da área ardida em tempo útil (preferencialmente em períodos semestrais); e à recolha e avaliação de dados sobre os incêndios.



O ICNF é ainda chamado a coordenar e fiscalizar o trabalho de prevenção estrutural das equipas de Sapadores Florestais. É recomendada a criação do estatuto profissional dos sapadores florestais no continente, bem como o pagamento de "salários condignos e uniformes".



Força Aérea: E depois do Montijo?

Esta terça-feira, foi assinado o acordo de cooperação entre o Governo e a ANA Aeroportos para a construção do aeroporto do Montijo e para as alterações no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Neste relatório entregue hoje, é questionado o que será feito para serem ultrapassados os constrangimentos com a perda da Base Aérea Militar do Montijo e encontradas alternativas.



Devido às novas exigências feitas à Força Aérea, que comandará e gerirá os meios aéreos de combate a incêndios rurais, é pedido um redimensionamento dos quadros técnicos, que devem ser "experimentados".



INEM tem que melhorar sistema de comunicações

Ao INEM, devia ser possibilitada a requisição de elementos "inseridos nos quadros de Corpos de Bombeiros Voluntários" e é pedida a melhoria do sistema de comunicações para que seja permitida a localização "sem falhas" dos meios nos teatros de operações.