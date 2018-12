A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) analisou este sábado a evolução das negociações com o Governo sobre as várias propostas na área da proteção civil, nomeadamente as alterações à lei orgânica.Jaime Marta Soares garantiu, após o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros, que a "suspensão" do protesto se vai manter até ao "Congresso Nacional".Durante a reunião do conselho nacional da LBP, que se realizou em Pombal, os bombeiros debateram as propostas enviadas pelo Ministério da Administração Interna (MAI).