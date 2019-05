Luís Capoulas Santos defende a "aplicação de sanções" aos municípios que não possuam um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios atualizado.

Numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, considera "incompreensível" que ainda existam 28 câmaras com planos desatualizados.



"Custa-me a admitir que haja um município onde exista risco de incêndio, e onde a legislação obriga a existência desse plano, e que, nalguns casos, reiteradamente não tem", critica Capoulas Santos na entrevista que, será transmitida pela Antena 1 ao início da tarde.



"Existe um quadro sancionatório que, na minha opinião, deveria ser aplicado", defende o responsável, ressalvando que essa aplicação não cabe ao Ministério da Agricultura.



De acordo com Capoulas Santos, as sanções têm como consequência a redução de financiamento público aos municípios.



"Até aqui tem havido uma atitude persuasiva e não sancionatória, mas, na minha opinião, é chegado o momento de as sanções serem aplicadas", defende.



Na entrevista, o ministro fala ainda na "grande dificuldade" - do próprio Ministério, mas também dos privados - em encontrar operadores suficientes que realizassem a limpeza das zonas rurais.



"Nestas circunstâncias, tivemos de identificar prioridades de freguesias de maior risco", aponta.



Questionado sobre se existe uma situação de seca no país, o ministro comenta: "Estamos preocupados, estamos a fazer o levantamento da situação, temos medidas em execução, mas falar de seca é manifestamente exagerado".



Capoulas Santos diz que "todos os agricultores agradeceram a chuva que caiu em abril, mas não foi suficiente para recarregar as barragens e os lençóis freáticos".



No entanto, segundo o responsável do Governo, esta chuva "mitigou muito os efeitos de seca".



"Não há, neste momento, nenhum indicador de qualquer quebra de produção em qualquer atividade agrícola", devido à falta de precipitação, afirma.