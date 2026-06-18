Incêndios: MAI pede comportamentos responsáveis devido a elevadas temperaturas

Luís Neves destacou que o Governo espera "informação mais fina" sobre o perigo de incêndio rural (PIR) para tomar decisões.

O ministro da Administração Interna apelou esta quinta-feira a que sejam evitados comportamentos de risco de incêndio devido às elevadas temperaturas previstas para os próximo dias, entre os quais o lançamento dos tradicionais balões de mecha acesa pelo São João.



Risco de incêndio é elevado Lusa

Numa conferência de imprensa em Carnaxide, Oeiras, Luís Neves sublinhou que os próximos dias podem vir a ter condições climáticas "terríveis para este momento", com temperaturas entre 30 e 40 graus ou até superiores eventualmente no interior do país e no Alentejo, com humidade muito baixa e ventos entre os 30 e os 40 quilómetros por hora.

Luís Neves destacou que o Governo espera "informação mais fina" sobre o perigo de incêndio rural (PIR) para tomar decisões.

"Eu quero dizer que se a informação que viermos a ter relativamente a este PIR for grave, tomaremos decisões drásticas, do ponto de vista de um alerta e tomada de uma medida interministerial", disse.

O governante assegurou ainda que não será por falta de verbas que não se fará o combate aos fogos este ano e destacou que a população deve preparar-se para um verão com temperaturas elevadas, num ano em que ainda não foi possível limpar todos os terrenos afetados pelas tempestades de janeiro e início de fevereiro.

Luís Neves participou numa reunião extraordinária do Centro Coordenador Operacional Nacional (CCON), com as autoridades nacionais essenciais às operações de proteção e socorro, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.