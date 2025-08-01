SNS com seis serviços de urgência fechados no sábado e oito no domingo

Cinco serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e sete no domingo.

Cinco serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e sete no domingo, segundo informação oficial, que indica ainda o fecho da urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira no fim de semana.



Alexandre Azevedo/Sábado

De acordo com as escalas de urgência publicadas no Portal do SNS, prevê-se o encerramento no sábado das urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e Hospital de Santo André, em Leiria.

Estes serviços permanecem fechados no domingo, dia em que estarão também encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Garcia de Orta, em Almada, enquanto no Hospital Distrital de Santarém estará fechada a urgência de Obstetrícia.

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, receberá apenas, durante o fim de semana, os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No domingo, o serviço de urgência destas especialidades do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, também só receberá as utentes referenciadas pelo INEM, entre as 21:00 e as 24:00.

Durante o fim de semana, a urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra estará igualmente referenciada, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24, segundo a informação disponibilizada no Portal do SNS, consultada pela Lusa às 11:00 de hoje.

As escalas, atualizadas pelos hospitais, indicam ainda que estarão abertos cerca de 128 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam cerca de 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.