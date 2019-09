O incêndio que deflagrou no domingo em Valbom, concelho de Cinfães, foi hoje dado como dominado às 02:22, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).No terreno, pelas 03:40, permaneciam 78 operacionais, apoiados por 23 viaturas, na resolução de um incêndio que chegou a ter duas frentes ativas e cujo combate durava há quase 24 horas.Pouco antes, a ANEPC tinha dado nota de que um outro fogo, também no distrito de Viseu, em Moledo, Castro Daire, tinha sido dominado.O alerta para as chamas também datavam da madrugada de domingo. No local estavam ainda mobilizados 162 operacionais, apoiados por 49 veículos.