Um incêndio numa habitação em Santana, no concelho de Portel, distrito de Évora, provocou esta quarta-feira ferimentos graves a um homem, devido a queimaduras, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o homem, com 44 anos, de nacionalidade romena, foi assistido no local e vai ser transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a unidade de queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



Segundo a mesma fonte, o homem vivia sozinho na habitação.



De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 17h26, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Portel, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e um helicóptero do INEM, além da GNR.