O incêndio que deflagrou na noite de quinta-feira na freguesia da Camacha, na Madeira, "está extinto", permanecendo no local meios para a fase de rescaldo e prevenção, disse o secretário com a tutela da Protecção Civil na região."Neste momento, podemos dizer que incêndio que deflagrou esta noite na Camacha [concelho de Santa Cruz] está extinto e mantemos meios operacionais no local para acções de rescaldo e de prevenção", afirmou o secretário regional da Saúde madeirense numa conferência de imprensa, ao início da tarde.Pedro Ramos informou que o alerta para o fogo florestal foi dado por um popular, cerca das 20:40, tendo sido enviados para o local os meios necessários de acordo com a avaliação do Serviço Regional de Protecção Civil.O governante mencionou que o total de meios humanos afectos ao combate a este incêndio foi de 48, "mais 16 quando começou a fase de substituição", além de 18 veículos, uma ambulância e um helicóptero que começou a participação ao início da manhã de hoje, antecipando a sua atuação para 07:30.O responsável salientou que "foram reforçados os meios durante a noite" e elogiou o trabalho das sete corporações envolvidas no combate ao fogo, nomeadamente os municipais de Santa Cruz, Machico, Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, de Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santana.Pedro Ramos destacou a importância da circunscrição do fogo, o que permitiu que o helicóptero actuasse de forma mais eficaz.O secretário madeirense referiu que permanecem no local 40 operacionais e 12 viaturas para acções de rescaldo e prevenção.Também fez um apelo à população da Madeira para "estar atenta, evitar fazer fogueiras e queimadas num tempo em que temperaturas são elevadas", para evitar este tipo de situações.Até hoje, a Madeira registou neste verão "três incêndios com alguma dimensão", adiantou Pedro Ramos, sublinhando que "o meio aéreo foi utilizado com alguma eficácia e eficiência".