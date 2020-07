Incêndio leva a que PSP apreenda três mil pés de canábis

A PSP apreendeu hoje cerca de três mil pés de canábis numa estufa instalada no interior de um armazém situado entre Corroios e a Cruz de Pau, no concelho do Seixal, informou o Comando Distrital de Setúbal.

Segundo um comunicado da PSP, a plantação de canábis foi descoberta por elementos daquela polícia, na sequência de um incêndio que deflagrou hoje de manhã no referido armazém e que foi considerado extinto cerca das 12:30.

Logo que o incêndio foi considerado extinto, os elementos da PSP que entraram no armazém descobriram de imediato uma plantação de milhares de pés de canábis.

De acordo com uma primeira estimativa da PSP, a referida plantação teria cerca de três mil pés de canábis em diferentes estados de maturação.

Segundo apurou a agência Lusa junto de fontes que pediram anonimato, o proprietário do armazém é uma pessoa estrangeira, mas o imóvel estaria alugado.

Cerca das 17:00 de hoje, a PSP ainda não tinha efetuado nenhuma detenção relacionada com a estufa de canábis que descobriu no concelho do Seixal.