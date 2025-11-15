Sábado – Pense por si

Incêndio lavra em bar na Costa da Caparica

Diogo Barreto
Diogo Barreto 09:01
No terreno encontram-se 22 operacionais dos bombeiros e 8 veículos de apoio.

Um incêndio está a lavrar na manhã deste sábado num bar de praia da Costa da Caparica. Os bombeiros encontram-se neste momento no local a combater a chamas em curso, que terão tomado por completo o bar e entretanto já foram dominadas.

No terreno encontram-se 22 operacionais dos bombeiros e 8 veículos de apoio, incluindo um da Polícia Marítima. O alerta foi dado por volta das 07h30.

