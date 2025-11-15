José Manuel Anes receia que filha volte a tentar fazer-lhe mal

“Que Deus perdoe a minha filha, eu ainda não consigo”, diz antigo líder do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo.

A filha de José Maneul Anes arrisca até 16 anos de cadeia depois de ter agredido brutalmente o pai. Em entrevista ao Correio da Manhã, José Manuel Anes, de 81 anos, mostra-se feliz por estar vivo e diz que irá depor em tribunal contra a filha.



Atualmente, diz que tem receio de que a filha o volte a tentar atacar.Se for libertada, se a pena decretada não for efetiva.“Não tenho duvidas, não só a mim como a outros. Ela tem vários alvos em mente, um deles a própria mãe. Sei que já a agrediu. Se tiver hipótese, volta a fazê-lo”, concluiu, lembrando que o ataque aconteceu por ganância.

