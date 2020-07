Incêndio em zona de mato em Bragança combatido por 167 operacionais

Um incêndio em zona de mato no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança, está a ser combatido desde as 14:51 por 167 operacionais, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

No local encontram-se 52 viaturas, dois meios aéreos e três máquinas de rasto no apoio aos operacionais no terreno.

Segundo o CDOS, as chamas lavram numa área de mato, "entre as localidades de Seixo de Manhozes e Arco" e "não há habitações em risco".

De acordo com a mesma fonte, o posto de comando foi montado no campo de futebol de Vila Flor.