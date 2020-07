Ator Bruno Candé foi assassinado na rua em Moscavide

O ator Bruno Candé Marques, da companhia de teatro Casa Conveniente, foi morto a tiro este sábado na Avenida de Moscavide, concelho de Loures. Tinha 39 anos e deixa três filhos.





Bruno Candé Marques morreu após ter sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem.

O alerta para a situação de disparos na avenida de Moscavide ocorreu pelas 13h20, e quando a PSP chegou ao local encontrou "um homem que tinha sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem".

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Lusa que o óbito do homem baleado foi declarado no local e que o homem responsável pelos disparos, com "cerca de 80 anos", foi detido, tendo-lhe sido apreendida uma arma de fogo.



Segundo relataram vizinhos ao Correio da Manhã, os dois homens tinham-se envolvido numa discussão na passada quarta-feira devido a um cão e, desde então, os dois andavam de ânimos exaltados.

"O detido, após os disparos, foi retido por populares até à chegada da PSP, não ofereceu resistência e, neste momento, encontra-se na nossa custódia", referiu o comissário Bruno Pires, acrescentando que o suspeito está num dos departamentos policiais do Comando Metropolitano de Lisboa.

O crime ocorreu na via pública, "em plena avenida de Moscavide", onde foram registados "alguns disparos" cujos vestígios "estão a ser recolhidos pela Polícia Judiciária", por se tratar de um crime de homicídio, avançou o comissário da PSP.

Questionado sobre se o crime foi motivado por racismo, Bruno Pires referiu que "a única coisa que se sabe, e que poderá ser útil para a investigação, é que já existem relatos ao longo desta semana de desacatos", mas a PSP ainda desconhece o motivo dos mesmos.



SOS Racismo exige "justiça"

"Hoje, pelas 14h, Bruno Candé Marques, cidadão português negro, foi assassinado com 4 tiros à queima roupa. O seu assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes e reiteradamente proferiu insultos racistas contra a vítima", afirma o SOS Racismo em comunicado.

Para a associação, "o caráter premeditado do assassinato não deixa margem para dúvidas de que se trata de um crime com motivações de ódio racial".

No comunicado, o SOS Racismo pede que o "assassinato do Bruno Candé Marques não seja mais um sem consequências", exigindo que "justiça seja feita".



Com Lusa.