O incêndio que deflagrou na tarde desta terça-feira no Lugar de Nossa Senhora de Fátima, em Vila Nova de Gaia, e está a mobilizar todas as corporações deste concelho, está controlado, indicou à Lusa o comandante da Proteção Civil.

"Já houve casas com muito fumo, mas nunca em risco e neste momento o incêndio está controlado", disse, em declarações à agência Lusa, Vítor Primo.

De acordo com o comandante de Proteção Civil de Vila Nova de Gaia o incêndio, cuja ocorrência foi registada às 16h12 horas, tem ainda uma frente ativa em zona de "difícil acesso".

"Trata-se de uma zona, a envolvente ao aterro sanitário, que não esta perto de vias de circulação, o que torna a situação complicada, mas está controlada", frisou a mesma fonte, sem conseguir estimar quanto tempo será necessário para dar este incêndio como extinto.

O fogo deflagrou no Lugar de Nossa Senhora de Fátima, Perosinho/Sermonde, Vila Nova de Gaia, concelho do distrito do Porto.

De acordo com dados do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, no local estão 11 veículos e 33 elementos de todas as corporações de bombeiros locais.