Pelas 7h30, ainda se encontravam oito homens e dois veículos devido a "um pequeno reacendimento", que foi entretanto extinto.



As causas do incêndio, que foi combatido por 30 homens e 10 viaturas, ainda estão a ser apuradas.

Um incêndio destruiu na madrugada de hoje um edifício de quatro pisos, devoluto, mas com uma loja no primeiro andar, localizado na rua da Alfândega, no Centro Histórico do Porto.Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse à Lusa que o alerta foi dado cerca da 1h20 e quando os bombeiros chegaram ao local "o prédio estava tomado" pelas chamas.