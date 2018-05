Imigrantes ilegais com falta de condições no acesso à saúde

O presidente da Solidariedade Imigrante refere o caso de um trabalhador que foi ao hospital para receber um tratamento, não recebeu qualquer auxílio no pagamento e depois voltou ao trabalho para descobrir que havia sido despedido, por falta de um contrato. "Isto é o pão nosso de cada dia para os imigrantes que não se conseguem legalizar. Ao impedir-lhes o acesso à cidadania, Portugal está a retirar-lhes todos os direitos", acrescenta.

"Tivemos o caso de uma grávida de cinco meses que não era recebida em nenhum centro de saúde por não ter cartão de utente, apesar de a lei ser clara quanto à universalidade dos cuidados pré-natais", diz Marina Bertolami, que liderou um levantamento da Solidariedade Imigrante.



Segundo o estudo, um episódio de urgência para um imigrante sem documentos custa em média 90 a 130 euros, quando para alguém com papéis não passa dos 20. "Se estas pessoas descontam para a Segurança Social, deveriam ter as mesmas condições", considera Bertolami.



Um estudo de 2010 do Observatório da Imigração, liderado por João Peixoto, estimava em 318 milhões de euros o contributo anual dos imigrantes para a Segurança Social. "É um número que peca por escassez", diz Timóteo Macedo. "Estas pessoas estão a recuperar setores económicos que estavam perdidos, como a agricultura, e a contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social. Conseguir que eles se legalizem é do interesse do país", disse em declarações ao Diário de Notícias.

"É crucial reforçar os mecanismos de informação sobre direitos, condições e apoios, bem com a agilidade dos processos de legalização destes fluxos e da situação dos que já se encontram em território nacional", disse o primeiro-ministro sobre os emigrantes, numa moção estratégica apresentada ao Congresso do PS em que defendia a criação de uma política nacional de atração de imigrantes.