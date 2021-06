IL diz que 'sardinhada' no Porto não é um arraial, mas um jantar privado

O partido Iniciativa Liberal anunciou a realização de uma sardinhada de São João, no Porto, esta quarta-feira. Inicialmente publicada no Facebook, a publicação acabou por ser apagada das redes sociais. O convite era público e para que as pessoas comparecessem a partir das 19h00 no Jardim da Cordoaria. "Teremos sardinhas, cerveja, fêveras, e tudo o que um São João merece", podia ler-se na publicação.