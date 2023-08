IGAS investiga morte de idoso no Hospital Beatriz Ângelo

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um processo para investigar a morte de um idoso que ocorreu numa maca de uma ambulância enquanto aguardava assistência médica no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.







Em comunicado, divulgado esta terça-feira, o IGAS diz ter tido conhecimento dos factos "através de notícias publicadas pelos órgãos de comunicação social" e avança que o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo já instaurou um processo de inquérito , com caráter de urgência.Também a Entidade Reguladora da Saúde, no quadro das suas competências, se encontra a averiguar a situação através de um processo de avaliação, assim como o IGAS que decidiu "abrir um processo de esclarecimento para avaliar a necessidade de desenvolver outro tipo de ação inspetiva".De acordo com o Correio da Manhã o homem, de 94 anos, deu entrada na unidade hospitalar no dia 22 de agosto deste ano por apresentar uma fratura do colo do fémur. Na altura, o Hospital Beatriz Ângelo registava um elevado tempo de espera e encontrava-se com falta de macas.Os bombeiros de Camarate ainda se terão prontificado para reencaminhar o passageiro para o Hospital de Santa Maria, mas o pedido foi negado porque o "transporte tinha de ser feito pelas ambulâncias da entidade privada que presta serviços a esta unidade hospitalar, que não tem macas para realizar o transporte", assegura o jornal.