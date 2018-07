O programa Trabalho Social pelas florestas foi criado em 2012, por ministérios como o da Agricultura e da Administração Interna, com o objectivo de colocar pessoas desempregadas ou destinatárias do Rendimento Social de Inserção. O protocolo foi renovado em 2015 e pretendia colocar 2200 pessoas. Mas acabou por cair e, neste Verão, são apenas 134 as pessoas dentro destes parâmetros que estão a ajudar a limpar as florestas, uma acção coordenada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.Segundo o Jornal de Notícias, este grupo inclui 76 desempregados e 58 beneficiários de RSI. Distribuídos, na maior parte, por localidades nas regiões de Leiria, Médio Tejo e Área Metropolitana do Porto, têm como missão limpar florestas, participar em acções de reflorestação e vigiar espaços florestais. A maioria tem mais de 50 anos, apenas cinco têm entre os 20 e os 24 e um tem menos de 20.O programa está agora a ser organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que explicou ao mesmo jornal que o protocolo criado pelo anterior Executivo cessou a sua vigência a "23 de Junho de 2016". Desta maneira, as pessoas colocadas nestas missões estão inseridas em Contratos de Emprego e Inserção (CEI) para desempregados e em CEI+, que se destinam a quem recebe RSI. Ao referido jornal, o Ministério da Agricultura defendeu que "a inexistência do protocolo não diminui em nada" o programa.Em seis anos, foram 3548 as pessoas que participaram na vigilância de florestas, sendo que destes 2702 se encontravam desempregadas.