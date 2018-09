Idosa morre em incêndio em Caxias. Quatro pessoas desalojadas

Incêndio foi num edifício de três pisos, de habitação.

Uma idosa com cerca de 80 anos morreu este domingo num incêndio num prédio de habitação em Caxias, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos.



Sérgio Duarte, adjunto de comando daquela corporação de bombeiros, disse ter recebido um alerta de incêndio num prédio de habitação na avenida Croft de Moura, em Caxias, às 06:40.



"No local constatámos que se tratava de um incêndio num edifício de três pisos (rés-do-chão, primeiro piso e mansarda) e encontrámos uma idosa com perto de 80 anos que já se encontrava morta", referiu.



A senhora residia na mansarda, cujo piso abateu sobre o piso inferior.



Quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência do fogo que afectou também um restaurante contíguo ao prédio, referiu a fonte. Dos quatro desalojadas, dois estão a ser realojados pela autarquia de Oeiras, enquanto duas outras pessoas se encontram de férias, acrescentou.



No local estiveram 28 bombeiros de corporações de Paço de Arcos, Oeiras, Barcarena e Carcavelos, auxiliados por nove veículos e uma Viatura Médica de Emergência e Realização (VMER) do hospital de S. Francisco Xavier, elementos da Protecção Civil municipal, um vereador da autarquia de Oeiras, elementos das polícias de Segurança Pública (PSP), Municipal e Judiciária (PJ).



No local do fogo, cujas causas são desconhecidas, mantêm-se elementos da PSP e PJ, concluiu Sérgio Duarte.