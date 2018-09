Menina de sete anos raptada num parque infantil no Seixal

Criança estava com um primo menor que viu o raptor. Homem está a monte.

Uma criança de sete anos foi raptada, durante a tarde deste sábado, num parque infantil, na Amora, Seixal, avança o Correio da Manhã.



A menina estava acompanhada por um primo, também menor, que viu o homem. Segundo testemunhas no local, o homem fez-se passar por familiar da menina e levou-a do parque. A criança esteve desaparecida desde as 18h00 até às 5h00 deste sábado e foi encontrada por um popular junto ao Estádio da Medideira, também na Amora.



Foi o primo de nove anos que descreveu o homem e ajudou as autoridades a identificá-lo. A polícia está numa caça ao homem para encontrar o suspeito.



O caso foi entregue à Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária e está ser tratado como um caso de rapto. O CM sabe ainda que foram feitas buscas na casa do irmão do suspeito, mas este não sabia do seu paradeiro. Populares revelaram ao CM que o homem é conhecido por ser alcoólico e referem que há cerca de 15 dias teria tentado levar outra criança.