A embarcação, com bandeira da Antígua e Barbuda, teve um problema durante esta madrugada, ficando à deriva e tendo acabado por encalhar junto ao morro de Castelo branco.



O alerta foi lançado "já depois das 07:00, quando a embarcação estava já muito perto de terra", declarou o capitão do porto da Horta.



Foram ativadas, de imediato, equipas da polícia marítima, da estação salva-vidas da Horta e dos bombeiros do Faial, sendo que "a primeira preocupação foi o resgate dos tripulantes", vincou Rafael da Silva.



Os tripulantes, na casa dos 50 anos, conseguiram "chegar a terra pelos seus próprios meios e tentaram fazer a escalada da zona de costa, que é muito escarpada", disse.



Segundo adiantou o capitão do porto, um dos tripulantes terá conseguido subir a encosta, recebendo assistência dos bombeiros no imediato, tendo o segundo, "mais debilitado", recebido o auxílio da equipa de resgate dos bombeiros para terminar a subida.



"Tirando o facto de estarem cansados e com algum frio, não apresentavam nenhum outro quadro clínico que merecesse preocupação, e agora vão ser seguidos e acompanhados", explicou Rafael da Silva.

Um iate encalhou, durante esta madrugada, no morro de Castelo Branco, na ilha do Faial, tendo o barco dois tripulantes de nacionalidade alemã a bordo que conseguiram chegar a terra pelos seus próprios meios.Os dois tripulantes, adiantou à agência Lusa o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, já receberam assistência.