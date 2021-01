O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) fez esta segunda-feira um esclarecimento relativamente ao plano de vacinação, assegurando que não existiu qualquer atraso na segunda fase da vacinação dos profissionais."Na sequência de notícia constante da publicação online da Revista Sábado, do passado dia 17 de janeiro, 2021, intitulada, "Hospital de Coimbra falha segunda toma da vacina da covid-19", o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) vem esclarecer que não existiu qualquer atraso na 2ª fase da vacinação dos profissionais, uma vez que a mesma nunca esteve agendada para o dia 17 de janeiro, como se refere na notícia", lê-se no comunicado."A 2ª fase da vacinação irá ocorrer nos próximos dias 20, 21 e 22 de janeiro e dentro dos prazos previstos", prossegue a nota, que conclui: "Por conseguinte, é totalmente incorreta a informação de que os profissionais de saúde devessem ter recebido a 2ª dose de vacina no dia 17, como é incorreta e não corresponde à verdade que o Diretor Clínico do CHUC tenha confirmado qualquer atraso na vacinação".