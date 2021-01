O hospital de campanha do Estádio Universitário, em Lisboa, vai ficar operacional amanhã, quarta-feira, 20 de janeiro, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, no debate com os deputados, na Assembleia da República.Com o número de novos infetados por covid-19 a registar máximos diários, e o número de mortes pela doença também em valores nunca vistos em Portugal, o hospital de campanha montado no Estádio Universitário está prestes a ficar operacional. Esta instalação chegou a ser disponibilizada durante a primeira vaga da pandemia, mas não chegou a ser necessária. "Agora vai ser", reconheceu o primeiro-ministro.Além disso, a Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou a casa dos atletas para servir de retaguarda para quem não precisa de cuidados hospitalares, mas precisa ainda de acompanhamento, adiantou o governante.Costa, que respondia à socialista Ana Catarina Mendes, aproveitou ainda para dizer: "Se é fácil dizer que a culpa é do primeiro-ministro, resolvam a vossa consciência assim. Mas não resolvem a pandemia."