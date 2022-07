Hospital de Abrantes abre inquérito depois de grávida perder bebé

26 de julho Talismã Xavier com Leonor Riso

O Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu, esta quinta-feira, um inquérito após uma mulher grávida, de 41 anos, ter perdido o bebé esta quarta-feira.







REUTERS/Regis Duvignau

Mulher com mais de 38 semanas de gestação, ao perceber que a maternidade do Hospital de Abrantes estava encerrada, dirigiu-se ao hospital de Santarém, onde deu entrada já com o feto morto. Teve de fazer mais 100 km para chegar ao hospital.Saiba mais em Correio da Manhã