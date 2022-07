Face a fecho de urgências, ministra apela a contratação de médicos

Mariana Vieira da Silva recordou ainda que a informação acerca das urgências de obstetrícia e ginecologia pode ser consultada no portal do SNS. Alerta devido à pandemia mantém-se até 31 de agosto.

Na conferência de imprensa dada no fim do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 28, a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva foi questionada acerca da situação das urgências de obstetrícia, porque várias estarão encerradas nos próximos dias, a ministra lembrou que o Governo nomeou uma comissão para acompanhar a situação. "Um dos elementos fundamentais para a gestão era a possibilidade de poder pagar mais aos médicos do SNS para realizar horas extra com recurso à contratação dos seus serviços", instrumento que, a par do "trabalho de rede", podem fazer com que "seja possível responder aos problemas".