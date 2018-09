A situação financeira do HFAR, agravada por uma dívida do Instituto de Acção Social das Forças Armadas que ultrapassa os 14 milhões de euros, foi o principal alerta deixado pela direcção do hospital.

O Hospital das Forças Armadas aguarda autorização do Ministério das Finanças para desbloquear pelo menos 4,6 milhões de euros para "obras urgentes" nas redes de água e eléctrica e para a instalação de uma central de segurança.



A situação financeira do HFAR, agravada por uma dívida do Instituto de Acção Social das Forças Armadas que ultrapassa os 14 milhões de euros, foi o principal alerta deixado pela direcção do hospital junto dos deputados da comissão parlamentar de Defesa Nacional, que visitaram na terça-feira as instalações do polo de Lisboa, no Lumiar.



Segundo fontes militares e parlamentares ouvidas pela Lusa, há cinco áreas que reclamam "obras urgentes" para as quais seriam necessários 4.680.000 euros, mas a despesa terá de ser autorizada pelo Ministério das Finanças.



De acordo com dados que constam numa informação enviada ao Ministério da Defesa em Junho, a que a Lusa teve acesso, entre os cinco "projectos críticos" para o HFAR está a instalação de uma central de segurança e vigilância, com custo estimado de 190 mil euros.



"A sua inexistência comporta riscos ao nível da segurança militar e da segurança do edificado do Campus de Saúde Militar, particularmente no que se refere ao controlo de acessos, da intrusão e da alarmística - incêndios, cadeias de frio, sistemas de elevação e gases medicinais", é referido no documento.



A remodelação da cozinha, visando cumprir os normativos legais para a confecção própria, dietas hospitalares dos doentes internados, para criar "condições adequadas" de armazém, frio e de limpeza e para criar "circuitos autónomos" para o pessoal e fornecedores foi também um projecto identificado como "prioritário", com custo estimado de 1,9 milhões de euros.



De acordo com fontes parlamentares presentes na visita, a direcção do hospital manifestou "bastante preocupação" com o estado actual da rede de abastecimento de água para consumo, verificando-se que o reservatório apenas tem capacidade equivalente para o consumo de um dia e regista várias fugas. A rede de água quente também está em "elevado estado de degradação" e apresenta "roturas frequentes", receando-se que afecte o fornecimento ao hospital.



A ampliação do serviço de internamento, a instalação de um sistema de detecção de incêndios, a substituição do sistema de águas quentes e a actualização dos equipamentos de transformação e distribuição de energia eléctrica são os outros projectos considerados críticos, é revelado no mesmo documento.