A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 49 anos suspeito de ter forçado a companheira à prática da prostituição apoderando-se de todos os proventos por ela obtidos, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.Em comunicado, a PJ refere que o indivíduo está "fortemente" indiciado pela prática dos crimes de sequestro, lenocínio agravado e violência doméstica De acordo com a investigação, o suspeito terá forçado a companheira à prática da prostituição, por meio de "variadas ameaças e agressões físicas", durante os vários anos em que durou a relação."Mais recentemente é também suspeito de ter mantido cativa a mesma companheira na habitação onde ambos residiam, tendo a investigação sido iniciada após a fuga e denúncia da mesma", refere a mesma nota.O indivíduo detido na sexta-feira, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de proibição de aproximação e contactos com a vítima controlada por meios de vigilância eletrónica.