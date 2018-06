Um homem com cerca de 50 anos morreu esta segunda-feira atropelado na Avenida Infante Santo, em Lisboa, por um autocarro de turismo, disse à Lusa fonte do INEM.De acordo com a mesma fonte, o alerta para o atropelamento de "um homem aparentando 50 anos" foi recebido às 12h18, com a informação de que a vítima estaria já em paragem cardio-respiratória.O INEM enviou uma ambulância e uma viatura médica, tendo sido confirmado o óbito no local.O atropelamento foi efectuado por um autocarro híbrido turístico "que não se apercebeu e seguiu viagem, tendo sido interceptado pela polícia na Praça do Império", em Belém, acrescentou esta fonte.O atropelamento mortal ocorreu na Avenida Infante Santo, na Estrela, junto ao número 64, precisou.A PSP acrescentou ainda que o trânsito na zona está a circular em vias alternadas.