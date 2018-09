Homem esfaqueado em aldeia do concelho do Sabugal

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Soito, Nuno Mendonça, disse à Lusa que o ferido é "um homem que tem entre 45 a 50 anos".



Nuno Mendonça referiu que desconhece as circunstâncias em que ocorreu a agressão.



Estiveram no local quatro viaturas e 11 elementos dos Bombeiros Voluntários do Soito e da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Guarda.

Um homem ficou esta sexta-feira gravemente ferido após ter sido esfaqueado na povoação de Ruvina, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, disseram à agência Lusa fontes da protecção civil.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a "agressão com uma arma branca" ocorreu pelas 15:55, em circunstâncias que não foram indicadas.O ferido grave foi transportado pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins da Guarda.