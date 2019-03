O arguido, sem antecedentes criminais, não confessou os factos. O tribunal condenou o arguido ao pagamento de uma indemnização à vítima e a cinco anos e seis meses de prisão.

O Juízo Central Criminal de Almada condenou um homem a cinco anos e seis meses de prisão por crimes de abuso sexual de criança e coação, agravados, na pessoa de uma sobrinha, foi esta terça-feira divulgado.



De acordo com a página da Internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o tribunal deu como "provado que, entre 2008 e 2014, o arguido atentou contra a liberdade sexual da sua sobrinha, aproveitando-se da confiança depositada em si pelos pais da vítima, que a deixaram à sua guarda, por curtos períodos, enquanto iam trabalhar".



O arguido, sem antecedentes criminais, não confessou os factos, mesmo depois da prova pericial e testemunhal ter corroborado a veracidade do relato da menor, para memória futura, adianta a PGDL.



O tribunal condenou ainda o arguido no pagamento de uma indemnização à vítima.