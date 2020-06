Helicóptero do INEM posicionado em Viseu relocalizado para base temporária de Loures

O helicóptero de emergência médica do INEM posicionado no Aeródromo Municipal de Viseu vai passar a operar temporariamente a partir de quinta-feira no Heliporto de Salemas, em Loures, indicou aquele organismo desta segunda-feira.

Em comunicado, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou que o helicóptero atualmente posicionado no Aeródromo Municipal de Viseu, e que anteriormente estava em Santa Comba Dão, vai deixar de operar a partir desta localização a partir de quinta-feira, sendo relocalizado temporariamente no heliporto de Salemas, em Loures, de forma a manter a operacionalidade deste meio aéreo e "sempre no cumprimento estrito de todos os requisitos e normas aplicáveis à operação aeronáutica".

Segundo o INEM, o helicóptero vai operar a partir de Salemas até que seja implementada uma solução definitiva que permita a certificação do Heliporto de Santa Comba Dão como base permanente.

O Instituto Nacional de Emergência Médica avança que esta solução encontra-se a ser trabalhada entre as entidades responsáveis, tendo sido garantido ao INEM que a criação das condições necessárias para a certificação do heliporto irá acontecer num curto espaço de tempo.

O INEM explica que, em outubro de 2019, "a Babcock (empresa responsável pela gestão da operação, aeronavegabilidade permanente e manutenção do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica), informou o Instituto, após notificação da Autoridade Nacional de Aviação Civil, que o helicóptero sediado no heliporto de Santa Comba Dão teria de suspender imediatamente a sua atividade nesta infraestrutura, uma vez que a mesma não estava certificada como base permanente para emergência médica".

Na sequência dessa informação, o INEM viu-se na necessidade de tomar medidas imediatas para garantir as melhores condições para o cumprimento da atividade, tendo sido possível transferir este helicóptero para o Aeródromo Municipal de Viseu nesse mesmo dia, mas a solução encontrada era limitada no tempo.

"A saída do helicóptero de Santa Comba Dão não resultou de uma decisão do INEM", frisa ainda o comunicado.